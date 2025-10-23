Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Oristano. Si indaga su cosa possa aver fatto scatenare l'incendio

Panico a Terralba, auto prende fuoco e danneggia abitazione

Attimi di panico a Terralba dove, questa mattina, un’auto parcheggiata davanti ad un’abitazione ha preso improvvisamente fuoco danneggiando anche la casa.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco che sono riusciti a domare le fiamme in breve tempo ed evitare che si espandessero.

Ingenti i danni causati dal rogo al veicolo che è andato completamente distrutto. Come riferito da LinkOristano, il fuoco ha poi danneggiato anche la facciata dell’abitazione sotto cui il mezzo era parcheggiato.

