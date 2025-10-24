L’indagine del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri ha portato alla denuncia di due persone per il mancato rispetto delle norme ambientali

Cagliari, gestione illecita di rifiuti e fanghi di depurazione: due denunciati

Gestione non autorizzata di rifiuti e di impiego irregolare di fanghi di depurazione. Nei guai due persone appartenenti a una ditta operante nel settore ambientale, denunciate dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (Noe) di Cagliari dopo accurate indagini.

Secondo quanto emerso, i due avrebbero omesso di caratterizzare correttamente i fanghi, violando le disposizioni tecniche e i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale.

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controlli ambientali disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica, volto a contrastare pratiche illegali che possono compromettere la qualità dei suoli e delle acque. Le indagini proseguono per accertare la reale entità del danno ambientale e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

