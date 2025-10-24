Il progetto ha un costo complessivo di circa 2,3 milioni di euro ed è volto a migliorare gli standard di sicurezza delle protezioni stradali

Ss 131 Dcn, avviati i lavori di sostituzione e integrazione guard rail

Sono attualmente in atto sulla strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese” i lavori di potenziamento e sostituzione delle barriere di sicurezza laterali (guard rail). Questi interventi si stanno concentrando sulla corsia con direzione Abbasanta.

Il progetto ha un costo complessivo di circa 2,3 milioni di euro ed è volto a migliorare gli standard di sicurezza delle protezioni stradali. Le opere si estendono per circa 15 chilometri, interessando il tratto compreso tra il km 50 e il km 35.

Questa specifica fase di cantiere, che richiede l’istituzione di brevi restringimenti della carreggiata segnalati in loco in base all’avanzamento dei lavori, è prevista terminare entro gennaio 2026.

