Tragedia a Sant’Anna Arresi, 67enne folgorato da un fulmine mentre è in doccia

Una tragica fatalità si è consumata mercoledì sera nel Sulcis, durante il violento temporale che ha colpito la zona. Fernando Pirosu, un sessantasettenne originario di Teulada e residente a Sant’Anna Arresi, ha perso la vita a causa di una scossa elettrica provocata da un fulmine.

L’uomo si trovava sotto la doccia, nel suo terreno in località Foxi, dove si era recato per accudire il bestiame.

La scarica, avvenuta all’esterno, si è propagata all’interno per conduzione, risultando tragicamente letale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it