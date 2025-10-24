In Evidenza Verona-Cagliari, Pisacane: “Mina non recupera, sarà come una finale”

Verona-Cagliari, Pisacane: “Mina non recupera, sarà come una finale”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara di domenica in trasferta contro il Verona

Di
Redazione Cagliaripad
-

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara di domenica, ore 15:00, allo stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona valevole per l’8a giornata del campionato di Serie A.

Sugli infortunati: “Radunovic, Pintus e Di Pardo rimangono ai box. Si aggiungono Mina e Deiola. Yerry ha avuto un risentimento al bicipite femorale, non vogliamo insistere, Deiola va gestito sulla base di un problema accusato la scorsa settimana”.

Sull’avversario: “Sarà una delle nostre finali e avremo bisogno di furore ed energia. Non voglio essere uno che aizza prima della partita ma dovremo considerarla come tale ma preparandola come le altre. Il Verona è un avversario che ha meno punti di quanto merita”.

Su Zè Pedro: “Con lui ci parlo tantissimo, ma come parlo con tutti. Sono molto presente nella vita dei miei calciatori, mi è sempre piaciuto coltivare i rapporti. Zé Pedro viene da un campionato diverso, dove tre squadre si giocano il titolo da quando esiste questo sport. Si deve ambientare e il suo ambientamento passa non condannandolo o mettendo l’accento su ciò che sbaglia”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE