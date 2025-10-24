Verona-Cagliari, Pisacane: “Mina non recupera, sarà come una finale”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara di domenica, ore 15:00, allo stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona valevole per l’8a giornata del campionato di Serie A.

Sugli infortunati: “Radunovic, Pintus e Di Pardo rimangono ai box. Si aggiungono Mina e Deiola. Yerry ha avuto un risentimento al bicipite femorale, non vogliamo insistere, Deiola va gestito sulla base di un problema accusato la scorsa settimana”.

Sull’avversario: “Sarà una delle nostre finali e avremo bisogno di furore ed energia. Non voglio essere uno che aizza prima della partita ma dovremo considerarla come tale ma preparandola come le altre. Il Verona è un avversario che ha meno punti di quanto merita”.

Su Zè Pedro: “Con lui ci parlo tantissimo, ma come parlo con tutti. Sono molto presente nella vita dei miei calciatori, mi è sempre piaciuto coltivare i rapporti. Zé Pedro viene da un campionato diverso, dove tre squadre si giocano il titolo da quando esiste questo sport. Si deve ambientare e il suo ambientamento passa non condannandolo o mettendo l’accento su ciò che sbaglia”.

