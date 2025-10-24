Einstein Telescope, la Regione: “Candidatura della Germania non ci coglie di sorpresa”

La decisione della Germania di formalizzare la propria candidatura per ospitare l’Einstein Telescope non ha sorpreso gli addetti ai lavori in Italia. A dichiararlo è Raffaele Marras, che opera come consulente per il progetto ET per conto della Presidente della Regione Sardegna.

“Anzi – continua –, considerato che noi auspichiamo una conformazione ad L dell’infrastruttura (che interesserebbe due siti) la candidatura della regione della Lusazia in Sassonia, rappresenta un’occasione per rafforzare quella di Sos Enattos”.

Nei giorni immediatamente precedenti, anche il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, che presiede il comitato tecnico-scientifico istituito dal Ministero dell’Università e della Ricerca a supporto della proposta italiana, aveva espresso il suo favore per una collaborazione italo-tedesca. Intervistato dal periodico tedesco Tagesspiegel, Parisi aveva indicato come soluzione ottimale la realizzazione dell’Einstein Telescope in due sedi distinte, una in Sardegna e una in Sassonia, sottolineandone i vantaggi scientifici. “Il rilevatore necessario a misurare le onde gravitazionali dovrebbe essere costruito in Sassonia e in Sardegna – ha affermato Parisi –. Entrambi i Paesi vantano una lunga tradizione di eccellenza scientifica e sono in grado di sostenere a lungo termine un progetto di così grande portata”.

A sostegno di questa visione, Marras aggiunge che: “A conforto di questa posizione – spiega Marras – già nel dicembre 2024, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Deutsches Zentrum für Astrophysik, hanno sottoscritto una lettera d’intenti in cui si sono impegnati per una cooperazione sull’Einstein Telescope”.

