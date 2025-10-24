Paura a Sindia, agricoltore schiacciato dal trattore: è in ospedale

Pomeriggio di paura a Sindia dove un agricoltore di 47 anni è rimasto gravemente ferito perché schiacciato dal suo trattore.

Secondo quanto riferito, l’uomo era alla guida del mezzo, all’interno di un’azienda, quando all’improvviso si è ribaltato. Non è chiaro se ciò sia stato dovuto ad un guasto o alla pendenza del terreno, o ancora ad una manovra sbagliata.

L’agricoltore è stato così buttato a terra, rimanendo immobilizzato dalla vita in giù. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, che hanno trasportato il 47enne in elicottero al San Francesco di Nuoro.

