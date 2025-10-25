Cagliari, addio a Nanda Sedda: figura di spicco del volontariato sardo

Il mondo del volontariato sardo piange la scomparsa di Nanda Sedda, figura storica e punto di riferimento insostituibile per le associazioni e i volontari dell’Isola.

Infermeria presso l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, Nanda Sedda era universalmente riconosciuta come una colonna portante del settore sociale sardo. La sua dedizione e il suo impegno avevano fatto di lei un punto di riferimento essenziale per l’intera comunità del volontariato.

È deceduta ieri, in seguito a una grave malattia, lasciando un vuoto profondo. La sua perdita rappresenta una gravissima privazione per tutto il settore e per le innumerevoli persone che ha assistito e ispirato.

