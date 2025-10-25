Satta, i Progressisti stroncano l’assessore: “Non ci rappresenta, fuori dalla Giunta”

I Progressisti prendono una posizione netta: “L’assessore regionale Gianfranco Satta non ci rappresenta più”. In una nota diffusa dal partito, viene ribadita la volontà di restare parte della Giunta Todde, ma con un cambio della guardia.

I Progressisti confermano “la volontà di partecipare al governo regionale e di condividerne le responsabilità. Per questo riaffermano di voler sostenere e rafforzare l’azione amministrativa della Regione, che con il loro contributo politico ed elettorale hanno riconquistato allo schieramento democratico”, precisano nella nota ufficiale.

Il partito di Massimo Zedda, Francesco Agus e Luciano Uras, tuttavia, sottolinea la necessità di un nuovo equilibrio interno e di un confronto con la Presidenza della Regione per definire i prossimi passaggi: “I Progressisti hanno attivato un’interlocuzione con la Presidenza della Regione. L’accordo sui tempi è decisivo per la definizione della soluzione. L’attuale assessore dell’Agricoltura ormai, da mesi e mesi, non rappresenta più i Progressisti nella Giunta regionale”.

Il messaggio, chiaro e diretto, apre quindi una nuova fase politica all’interno della maggioranza, alle prese con un doppio fronte tra finanziaria e necessità di rimpasto.

