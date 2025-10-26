Quartucciu, crisi d’asma fatale: il dramma di Emiliano Murgia, morto a 39 anni

Una crisi d’asma improvvisa si è rivelata fatale per Emiliano Murgia, 39 anni, residente a Quartu Sant’Elena. Il dramma si è consumato nella serata di sabato 25 ottobre in via Cavour a Quartucciu, dove l’uomo si è accasciato al suolo mentre passeggiava.

Erano circa le 18.30 quando alla centrale operativa del 118 è arrivata la richiesta di aiuto per un uomo in gravi difficoltà respiratorie. Sul posto sono immediatamente intervenute un’ambulanza medicalizzata e un’equipe sanitaria che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo per Emiliano Murgia non c’è stato nulla da fare.

La crisi d’asma sarebbe stata talmente violenta da non lasciargli scampo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Quartu e il magistrato di turno, per gli accertamenti di rito.

La notizia ha destato profondo cordoglio sia a Quartucciu che a Quartu, dove Emiliano era molto conosciuto e stimato. In tantissimi sui social lo ricordano con affetto.

