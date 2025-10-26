Cagliari, coltello e mazza da golf in auto: denunciati due uomini

La Polizia locale ha scoperto gli oggetti durante un controllo notturno. I due non hanno saputo giustificarne il possesso

Durante la notte appena trascorsa, una pattuglia della Polizia locale di Cagliari ha fermato una Y10 per un controllo stradale. Nel corso delle operazioni di identificazione, il conducente e il passeggero hanno tentato di occultare alcuni oggetti all’interno dell’auto, attirando l’attenzione degli agenti.

I poliziotti si sono immediatamente accorti del gesto e hanno scoperto un coltello a serramanico di grandi dimensioni e una mazza da golf nascosti nell’abitacolo. Alla richiesta di spiegazioni, i due uomini non sono riusciti a giustificare il possesso di tali strumenti, considerati potenzialmente atti ad offendere.

Gli oggetti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I due soggetti, un uomo di 39 anni residente a Oristano e un 29enne residente a Cabras, sono stati denunciati a piede libero per porto abusivo di armi improprie atte ad offendere.

