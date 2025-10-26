Verona-Cagliari 2-2, partita pirotecnica: sotto di 2 gol i rossoblù risorgono

Il Cagliari pareggia 2-2 contro il Verona al Bentegodi. I rossoblù fanno un po’ di turnover in vista dell’impegno infrasettimanale di giovedì prossimo, ma le scelte di Pisacane inizialmente non pagano. Tanta sofferenza, ma poi un miracoloso recupero dal doppio svantaggio.

Pronti via e subito un occasione per Borrelli che calcia alto di un soffio. Poi è Gaetano ad impegnare Montipò. Ma al 22′ a sbloccare la gara è il Verona, che con una spizzata di testa di Gagliardini sugli sviluppi di un calcio di punizione passa in vantaggio. Dieci minuti dopo è Caprile a salvare i rossoblù con un doppio intervento su Serdar e Orban.

Nella ripresa fuori subito Liteta, alla prima da titolare in Serie A, e dentro Adopo per dare maggior sostanza alla mediana. La mossa non paga troppo, perché il Verona va a un passo dal raddoppio al 55′ ed è ancora Caprile a salvare la squadra dal baratro. Un salvataggio che non dura molto, perché nemmeno 5 minuti dopo Belghali fulmina un sonnolento Idrissi, serve Giovane che appoggia a Orban per il 2-0. La catena di sinistra del Cagliari però si rifà con un gran gol di Idrissi, imbeccato da un filtrante perfetto di Obert: 2-1 e partita riaperta.

Nel finale è il subentrato Felici a regalare il pari al 91′, dopo uno scambio con Pavoletti e un’incursione in solitaria prima di scaricare un destro all’angolino.

