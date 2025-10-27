Emergenza sbarchi Sud Sardegna: 76 arrivi nel fine settimana

E’ stato un fine settimana complicato da gestire in Sardegna per quanto riguarda gli sbarchi di migranti. Nel complesso, sono 76 le persone che sono approdate nel Sud dell’Isola tra sabato e domenica.
Le barche sono attraccate nella spiaggia di Tuerredda, nel territorio di Teulada, a Cala Cipolla, nella zona di Chia, e nella spiaggia di Porto Pino.
Tutte le persone arrivate in Sardegna sono state poi identificate e trasferite nel centro di prima accoglienza di Monastir.
