Cagliari, nave porta container fermata per gravi irregolarità

Una nave porta container di 14mila tonnellate di stazza, battente bandiera liberiana, è stata fermata a Cagliari dopo che la Guardia Costiera ha riscontrato 17 irregolarità, di cui 9 gravi.

La nave è approdata nel Porto Canale lo scorso 25 ottobre e rimarrà ancorata finché non sarà nuovamente garantita la sicurezza.

I controlli risalgono alla giornata di ieri, domenica 26, quando il Nucleo Ispettivo Port State Control della Direzione Marittima di Cagliari ha riscontrato: “gravi carenze in materia di preparazione e risposta alle emergenze da parte dell’equipaggio, in materia di prevenzione e lotta degli incendi e di gestione della sicurezza di bordo” come riferito da un comunicato della Guardia Costiera.

