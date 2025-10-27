Regione, cambia assessore Agricoltura: Agus pronto a rimpiazzare Satta

In questi giorni la maggioranza sta provando ad accelerare il cambio di regia all’assessorato dell’Agricoltura. L’attuale assessore Gianfranco Satta dovrebbe essere presto sostituito da Francesco Agus.

Secondo quanto riferito, Satta non rappresenterebbe più il partito, come è stato scritto all’interno del documento ufficiale scaturito dal comitato esecutivo riunitosi qualche giorno fa a Cagliari.

Inizialmente era stato proposto il nome di Luciano Uras, ma la scelta è poi ricaduta su Agus. Restano però da capire i tempi della sostituzione. Difficile che ciò avvenga prima dell’approvazione della Finanziaria, ma non è del tutto da escludere.

