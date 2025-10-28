Spaventoso incendio in un’abitazione a Quartucciu: casa distrutta

Paura nella serata di ieri a Quartucciu, dove intorno alle 21.30 è divampato un incendio all’interno di un’abitazione al piano terra di via Pabillonis n. 25. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, allertati dai Vigili del fuoco di Cagliari, già impegnati nelle operazioni di spegnimento.

L’immobile, di proprietà di una 66enne cagliaritana convivente con un 68enne di nazionalità senegalese, è stato completamente avvolto dalle fiamme, che hanno causato ingenti danni strutturali e reso la casa inagibile. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

Le cause del rogo sono attualmente in corso di accertamento da parte dei Vigili del fuoco, con il supporto dei Carabinieri che si stanno occupando delle verifiche di competenza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it