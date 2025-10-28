Controlli nel Cagliaritano, automobilisti ubriachi e rifiuto alcoltest: due denunciati

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari nell’ambito delle attività di prevenzione degli incidenti e di tutela della sicurezza stradale. Nel corso degli ultimi servizi, due automobilisti sono stati deferiti in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e per essersi rifiutati di sottoporsi agli accertamenti alcolemici.

A Quartu Sant’Elena, i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un 45enne disoccupato che, fermato per un controllo alla circolazione, ha rifiutato di sottoporsi al test alcolemico. Nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato a una persona idonea alla conduzione.

A Furtei, invece, i Carabinieri della Compagnia di Sanluri sono intervenuti per un incidente stradale autonomo senza feriti che aveva coinvolto un operaio 24enne. L’uomo, sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 0,8 g/l in entrambe le prove. Anche per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria e il ritiro immediato della patente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it