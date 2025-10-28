Elmas, droga nascosta tra marsupio e scooter: arrestato un 27enne

Il giovane, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri lungo la via Sulcitana

Operazione antidroga dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari, che nella notte hanno arrestato un 27enne disoccupato, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato lungo via Sulcitana, nei pressi del proprio scooter, dopo aver assunto un atteggiamento sospetto e tentato di allontanarsi alla vista della pattuglia. I militari, insospettiti, hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo 27 grammi di cocaina suddivisi in vari involucri. Parte della sostanza era nascosta in un marsupio, il resto nel vano del motorino, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi.

Considerati i quantitativi e le modalità di occultamento, i Carabinieri hanno ritenuto evidente la finalità di spaccio della droga. Il 27enne è stato quindi dichiarato in arresto e condotto negli uffici del Comando per le formalità di rito. Successivamente è stato trasferito presso l’abitazione della madre, dove si trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, prevista per la giornata odierna.

