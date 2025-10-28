Forte vento in Sardegna, decine di interventi di soccorso dei Vigili del fuoco | Video

I Vigili del Fuoco di Cagliari sono stati impegnati nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 27 ottobre, in diverse operazioni dovute ai danni causati dalle intense raffiche di vento che imperversano sul capoluogo e sulla provincia sin dalla tarda serata di domenica.

A Quartu Sant’Elena, in via Montacutu, una squadra è intervenuta per un caso significativo: un grosso albero si è sradicato da un’aiuola sul marciapiede, precipitando su un muro di cinta di una proprietà privata e ostruendo l’accesso al cancello di un’abitazione. I Vigili del Fuoco hanno dovuto tagliare il tronco voluminoso per liberare l’ingresso e il marciapiede, procedendo poi alla messa in sicurezza dell’intera zona.

Complessivamente, in tutta la provincia, le squadre di pronto intervento hanno effettuato circa una decina di uscite, principalmente per la rimozione di alberi caduti sulle strade e per verificare la stabilità di pali dell’illuminazione pubblica.

Un ulteriore intervento si è reso necessario a Cagliari, in via Curiè, per il distacco parziale della guaina di protezione del tetto di una palazzina, un elemento che rischiava di cadere sulla pubblica via.

In tarda serata, un’altra squadra è stata mobilitata a Soleminis per un controllo di stabilità sui lampioni di un campo sportivo, reso urgente dalla caduta di uno degli stessi.

Infine, nella mattinata odierna, è in corso un intervento nell’area del cimitero di Carbonia, dove sono stati segnalati diversi alberi abbattuti. Fortunatamente, in nessuno degli episodi segnalati si sono registrate persone coinvolte.

