Morte Omar Masia, il guardrail del ponte si trovava in stato di degrado

Secondo i primi accertamenti, il sistema di protezione laterale è risultato inadeguato e carente con soli tubi metallici arrugginiti

A seguito del tragico incidente che ha causato la morte di Omar Masia, il venticinquenne di Calangianus, il ponte sulla strada per L’Agnata è stato immediatamente oggetto di un intervento di messa in sicurezza.

La Procura di Tempio Pausania sta indagando sull’accaduto e ha disposto l’autopsia sulla salma del giovane, precipitato per circa dieci metri dal ponte. La fatalità ha profondamente scosso l’intera regione della Gallura.

Le indagini si stanno concentrando anche sulla struttura stessa del ponte, in particolare per verificarne le condizioni, la segnaletica presente e, soprattutto, l’efficacia del guardrail. Secondo i primi accertamenti, il sistema di protezione laterale è risultato inadeguato e carente, costituito solamente da tubi metallici arrugginiti fissati a un muretto di contenimento di altezza limitata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it