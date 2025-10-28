Cagliari, Sebastiano Esposito: “Ho sempre cercato attaccamento alla maglia”

"Sono venuto qui con l'ambizione di fare bene. Cagliari mi è sempre stata raccontata bene e volevo scoprirla", ha aggiunto l'attaccante rossoblù

Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, ha parlato della prima parte della sua nuova esperienza in Sardegna con la maglia rossoblù dopo essersi trasferito dall’Inter in estate.

“Sono venuto qui con l’ambizione di fare bene. Cagliari mi è sempre stata raccontata bene. Volevo un po’ scoprire se tutto quello che mi dicevano era la verità e questi tre mesi si sono rivelati giusti e corretti”, ha dichiarato Esposito nel corso dell’evento Sport e Legalità che si è svolto alla fiera di Cagliari.

“C’è un attaccamento a questa maglia che ho sempre cercato. Anche per questo è stato molto semplice per me scegliere Cagliari”.

