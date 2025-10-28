Trionfo sardo agli Europei di Nacra 15: oro per Alessandro Vargiu e Noa Lisci

I due atleti del Windsurfing Club di Cagliari si sono imposti nelle categorie overall e Under 19

Cagliari ha due nuovi campioni europei di Nacra 15 per le categorie overall e Under 19. Si tratta di Alessandro Vargiu e Noa Lisci che hanno trionfato nella rassegna tenutasi in Ungheria.

“Siamo molto felici del risultato raggiunto, che è la prova dell’impegno messo durante l’intera stagione – ha commentato Alessandro Vargiu – Sicuramente abbiamo tante cose su cui lavorare, ma per adesso possiamo essere contentissimi. È ancora difficile realizzare di essere diventati campioni europei. Un grazie speciale va al nostro allenatore Mattia Gessa e a tutte le persone che ci supportano da casa”.

“Abbiamo trovato condizioni molto diverse, dal vento leggero di 4-6 nodi a quello più sostenuto sui 20-25” ha aggiunto invece la prodiera Noa Lisci.

“Le temperature sono state toste per noi del Sud, ma la giuria è stata molto puntuale con le procedure e ha evitato di farci aspettare troppo tra una prova e l’altra. Siamo riusciti a condurre la regata al vertice della classifica tutti i giorni. Torniamo a casa consapevoli dei nostri punti di forza ma anche dei punti su cui dobbiamo migliorare”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it