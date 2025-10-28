La Dinamo Sassari cerca il riscatto in Europa: domani la sfida con il Rasta Vechta

"Sarà importante difendere il campo di casa e conquistare una vittoria che ci permetta di continuare a inseguire l’obiettivo" ha affermato Carlini alla vigilia

La Dinamo Sassari si affida all’Europa per il riscatto. L’inizio di stagione dei biancoblù non è stato dei più esaltanti in campionato, ma quantomeno in Fiba Europe Cup era arrivata la prima vittoria stagionale contro il Valcea.

Domani i Giganti cercano il bis nel match contro il Rasta Vechta, che negli ultimi tempi è diventato una solida realtà del basket tedesco.

Alla vigilia della sfida l’Assistant Coach del Banco, Antonio Carlini, è intervenuto in conferenza stampa e ha presentato la gara: “Sarà fondamentale limitare il loro gioco in transizione. Vechta cerca spesso di andare al tiro nei primi otto secondi dell’azione, quindi la tempestività dei rientri difensivi sarà decisiva”.

“Un altro aspetto chiave sarà il controllo dei rimbalzi: loro sono molto aggressivi sotto i tabelloni e noi dovremo confermarci su questo aspetto, come fatto finora. Affrontiamo la prima del girone, perciò sarà importante difendere il campo di casa e conquistare una vittoria che ci permetta di continuare a inseguire l’obiettivo del passaggio del turno, oltre che guadagnare fiducia in vista dei prossimi impegni ravvicinati”.

