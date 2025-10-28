Giulini replica duramente a Cardinale: “Rispetto per il Cagliari”

"Negli Stati Uniti, a nessuno interessa Cagliari-Lecce e questo è un problema" aveva detto il patron del Milan riferendosi alla vendita dei diritti televisivi all'estero

“Negli Stati Uniti, a nessuno interessa Cagliari-Lecce e questo è un problema” parole del patron del Milan Gerry Cardinale che hanno scatenato un autentico putiferio in Italia.

Il tema resta sempre quello dei diritti televisivi e di “vendita” del prodotto calcio italiano al mercato estero, lo stesso motivo per cui i rossoneri giocheranno con il Como una partita in Australia a febbraio.

D’altra parte, non poteva restare in silenzio il Cagliari e a farsi sentire è stato il presidente Tommaso Giulini con un post sui propri profili social: “Caro Cardinale, facile dire che ‘Cagliari-Lecce non interessa a nessuno’ quando si conosce la Sardegna solo da turista. L’ottavo club d’Italia per tifosi si guarda, si rispetta e – chissà – qualcuno in Usa forse tifa più Cagliari che Milan”.

