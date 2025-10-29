Nuoro, al volante ubriaco fradicio: auto sequestrata e patente ritirata

Tasso alcolemico oltre quattro volte il limite e 21 grammi di marijuana nell’auto: denunciato dai Carabinieri, sequestrata la vettura e ritirata la patente

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Nuoro, impegnati nei servizi di controllo del territorio per la sicurezza stradale e la prevenzione del traffico di stupefacenti, hanno fermato un automobilista che si trovava alla guida in evidente stato di alterazione.

Sottoposto al test con etilometro, il conducente è risultato avere un tasso alcolemico di 2,09 g/l, oltre quattro volte il limite consentito dalla legge. Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato un involucro contenente circa 21,5 grammi di marijuana.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla Prefettura per possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Il veicolo è stato sequestrato e la patente di guida ritirata.

I Carabinieri hanno colto l’occasione per rinnovare l’appello alla prudenza, ricordando che mettersi alla guida dopo aver assunto alcol o droghe rappresenta un grave pericolo per sé e per gli altri utenti della strada.

