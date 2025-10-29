Calasetta, rubava soldi dal bancomat di un centenario: badante denunciato

I Carabinieri della Stazione di Calasetta hanno deferito in stato di libertà un 44enne residente nel paese, ritenuto responsabile del reato di indebito utilizzo di carta di pagamento.

L’attività investigativa, avviata dopo la querela presentata da un pensionato del posto, ha permesso di accertare che l’uomo, che in passato aveva prestato assistenza come badante presso l’abitazione di un ultracentenario, avrebbe approfittato del ruolo di fiducia per impossessarsi della carta bancomat dell’anziano. Con questa avrebbe poi effettuato numerosi prelievi di contante da diversi sportelli Atm nel territorio, per un ammontare complessivo di diverse migliaia di euro.

I militari hanno informato l’Autorità Giudiziaria e stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio i movimenti delle somme sottratte e verificare l’eventuale presenza di altri episodi analoghi.

