Cagliari, mancata formazione sulla sicurezza: denunciato titolare di un locale

Al termine del controllo, le forze dell'ordine hanno comminato sanzioni amministrative per un ammontare totale di 1.850,99 euro

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno concluso un’ispezione in un locale pubblico del capoluogo, denunciando a piede libero il titolare. Si tratta di un uomo di 48 anni, residente a Quartu Sant’Elena, proprietario di una ditta individuale attiva nel settore della ristorazione e somministrazione di bevande.

L’imprenditore è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per non aver garantito ai propri dipendenti una formazione sufficiente e appropriata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, contravvenendo così alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

Al termine del controllo, le forze dell’ordine hanno comminato sanzioni amministrative per un ammontare totale di 1.850,99 euro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it