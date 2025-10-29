Ferrovie Sardegna, treni in forte ritardo e gravi disagi per i passeggeri

La causa di questa interruzione del servizio sarebbe da attribuire a nuovi atti di furto e danneggiamento di cavi in rame e in fibra ottica

Si registrano gravi disagi sulla rete ferroviaria sarda anche nella giornata odierna. In particolare, sulla dorsale che collega Sassari e Cagliari, i treni stanno accumulando ritardi che superano l’ora.

A quanto risulta, la causa di questa interruzione del servizio sarebbe da attribuire a nuovi atti di furto e danneggiamento di cavi in rame e in fibra ottica. Il danno si sarebbe verificato lungo il tratto ferroviario compreso tra Macomer e Sassari.

La situazione replica un episodio analogo avvenuto nei giorni scorsi, che aveva già compromesso la circolazione sulla linea Cagliari-Sassari a causa di un furto di cavi di rame nel Medio Campidano. Nei giorni precedenti a questi eventi, ulteriori rallentamenti erano stati causati da malfunzionamenti di diversi passaggi a livello.

