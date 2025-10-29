Guardia di Finanza Arbatax, il ten. Leonardo Di Blasi assume il comando

Avvicendamento al vertice delle Fiamme Gialle di Arbatax: dopo un periodo di affiancamento, il tenente Leonardo Di Blasi è il nuovo Comandante, subentrando al tenente Vincenzo Musone. Quest’ultimo, dopo cinque anni di servizio intenso in Ogliastra, è stato trasferito al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Nuoro con l’incarico di Ufficiale addetto.

Il tenente Di Blasi, cinquantasettenne originario di Civitavecchia, vanta una lunga carriera nel Corpo, essendosi arruolato nel 1991. Promosso Ufficiale nel 2022, ha conseguito una laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, oltre a un master di secondo livello in Psicologia Giuridica e Criminologia. Il suo impegno è stato riconosciuto nel 2017 con il conferimento del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Il neo Comandante proviene dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari, dove precedentemente ricopriva la posizione di Comandante della Sezione Antidroga e Antiriciclaggio.

