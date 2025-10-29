Quartucciu, strangolò 43enne in un B&b: 26 anni di reclusione per l’imputato

E’ arrivata una condanna di 26 anni di reclusione e 3 di libertà vigilata per il 21enne di Sinnai accusato dell’omicidio di Gabriele Pergola, 43 anni, che venne strangolato in un bed and breakfast a Quartucciu il 31 luglio del 2023.

Secondo la ricostruzione, i due si erano dati appuntamento all’interno della struttura e dopo qualche ora è scoppiata una lite degenerata poi nel delitto.

Il pubblico ministero aveva chiuso la requisitoria con la richiesta dell’ergastolo, senza attenuanti, mentre l’avvocato difensore del 21enne si era battuto per l’assoluzione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it