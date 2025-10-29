Calangianus si stringe nel dolore: folla smisurata per i funerali di Omar Masia

Il cordoglio anche da parte dei Vigili del Fuoco, il cui elicottero ha scortato il feretro fino all'ingresso della Chiesa

Una folla smisurata e in lacrime si è presentata per l’ultimo saluto a Omar Masia, il ragazzo di 25 anni morto in un incidente stradale nelle campagne di Tempio Pausania la notte tra sabato e domenica scorsi.

A celebrare la messa è stato il vescovo di Tempio e per la giornata odierna era stato disposto il lutto cittadino a Calangianus.

Era stato poi un dramma nel dramma che tra coloro che avevano ritrovato il corpo ci fosse anche il padre, vigile del fuoco.

Quest’oggi perciò, come tributo, ha sorvolato sull’area un elicottero dei vigili del fuoco, accompagnando il feretro verso la chiesa di Santa Giusta.

