Sassari, aggredisce la compagna incinta: arrestato un uomo

La donna ha chiamato un'amica che ha allertato i Carabinieri. L'uomo è stato rinchiuso in carcere a Bancali

Ha aggredito la compagna incinta e l’ha rinchiusa nella stanza dove la donna si era rifugiata per sfuggirgli. Questo il motivo che ha portato all’arresto di uomo domenica sera a Sassari.

Ad allertare i Carabinieri è stata la donna che ha telefonato ad un’amica e da lì è partita la macchina dei soccorsi.

I militari hanno raggiunto l’abitazione, situata in centro storico, in pochi minuti e hanno bloccato l’uomo e liberato la donna. L’uomo è stato poi arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e rinchiuso nel carcere di Bancali, nell’attesa dell’udienza di convalida.

La giovane invece è stata accompagnata al pronto soccorso del Santissima Annunziata per le cure e poi trasferita in una località protetta dove sarà aiutata e supportata a superare i traumi fisici e psicologici subiti.

