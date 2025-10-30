Oristano, pauroso testacoda sulla 131: ferita una donna

La donna è stata soccorsa dal 118 che ha mandato immediatamente un'ambulanza. Sul posto anche la Polizia stradale

Stava viaggiando sulla 131 nella zona di Oristano e in direzione Cagliari quando, improvvisamente, una donna ha perso il controllo dell’auto che stava guidando.

Il veicolo ha fatto un testacoda e ha poi colpito il guardrail all’altezza del bivio di Fenosu. Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia stradale per la messa in sicurezza dell’area e per la gestione del traffico.

Come riferito da LinkOristano, la donna è rimasta ferita ma è stata soccorsa immediatamente dal 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza.

