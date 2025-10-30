Olbia, sequestrati quattro quintali di pesce non tracciato

Un controllo effettuato dalla Polizia e dalla Guardia Costiera a Olbia ha consentito di individuare quasi 4 quintali di pesce che erano privi della documentazione.

Si è trattato di un’operazione più ampia che ha consentito anche il rinvenimento di circa 40Kg di ostriche prive di tracciabilità.

Successivamente sono stati scoperti anche altri 360 Kg di prodotti ittici che erano ugualmente privi della documentazione obbligatoria. Per la ditta è scattata una multa da 3.000 euro e tutti i prodotti sono stati confiscati.

