Attività di spaccio nel Cagliaritano: denunciate due persone

Nella notte appena trascorsa i Carabinieri hanno svolto della attività di controllo del territorio. Una terza persona è stata segnalata alla Prefettura

Nella notte tra il 29 e il 30 ottobre, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari ha disposto delle operazioni di controllo del territorio. In particolare, i militari sono stati chiamati ad intervenire a Siurgus Donigala, Selargius e Dolianova.

A Siurgus Donigala, un ragazzo residente nel paese è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari perché assuntore di sostanze stupefacenti. Il giovane, infatti, è stato trovato in possesso di una bustina contenente circa 1,6 grammi di marijuana, successivamente sequestrata per le analisi di laboratorio.

A Selargius, un 30enne disoccupato del luogo, già noto alle Forze di Polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 2,75 grammi di cocaina suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e una somma di 30 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

Infine anche a Dolianova è stato denunciato un 19enne disoccupato, residente in paese, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato fermato alla guida della propria autovettura durante un controllo alla circolazione stradale ed è stato trovato in possesso di 1,8 grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 1,9 grammi della stessa sostanza e 2,4 grammi di hashish, oltre a vario materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it