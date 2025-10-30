Una segnalazione arrivata dalla zona in cui vive il ragazzo ha portato i Carabinieri ad indagare sulla questione. Trovati hashish, cocaina, proiettili e non solo

Decimoputzu, aveva in casa droghe e proiettili: arrestato 23enne

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato a Decimoputzu perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Dai controlli effettuati dai Carabinieri sono emersi circa un chilogrammo di hashish, cocaina, proiettili calibro 32 e dei kit per confezionare le dosi. Oltre a ciò, sono stati rinvenuti anche 160 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Le indagini erano partite a seguito di alcune segnalazioni arrivate dalla zona. Il 23enne, cittadino marocchino, è stato denunciato anche per detenzione abusiva di munizioni e ora si trova agli arresti domiciliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it