Tavolara, in difficoltà con il kayak causa maltempo: salvati due uomini in mare

Nel tardo pomeriggio di ieri, 29 ottobre, si è verificato un episodio di soccorso in mare nell’Area Marina Protetta di Tavolara, dove due kayakisti sono finiti in pericolo a causa di un repentino deterioramento delle condizioni meteomarine. L’allarme è stato lanciato dai loro compagni di escursione, i quali sono riusciti a rientrare autonomamente sulla spiaggia di Cala Suaraccia, ma avevano perso il contatto visivo con i due amici rimasti indietro durante il rientro.

La sala operativa della Guardia Costiera di Olbia ha assunto immediatamente il coordinamento delle operazioni, attivando le procedure di ricerca e soccorso. È stata mobilitata la motovedetta CP 803 e, parallelamente, sono state raccolte informazioni da altri operatori marittimi presenti nell’area.

Il primo dei due uomini è stato localizzato e tratto in salvo dall’equipaggio della motovedetta nei pressi dell’isola di Molara, in quel momento in balia delle onde. Il secondo kayakista, invece, era riuscito a dirigersi verso Tavolara, dove è stato successivamente recuperato e condotto alla banchina della Capitaneria di Porto di Olbia.

Nonostante lo spavento e il freddo, entrambi gli uomini stavano bene e non hanno avuto bisogno di cure mediche.

