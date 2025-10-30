Morte Giuseppe Carta sulla 131, condannato collega carabiniere alla guida

Il procedimento giudiziario relativo al fatale sinistro stradale del 21 ottobre 2020, nel quale perse la vita il carabiniere Giuseppe Carta, 46 anni e in servizio presso il Battaglione di Cagliari, si è concluso con un verdetto misto: una condanna e un’assoluzione.

La giudice monocratica del tribunale di Oristano, dottoressa Paola Bussu, ha inflitto una pena di un anno e sei mesi di reclusione a Gianluca Danza. Il 34enne, originario di Caserta (e difeso dall’avvocato Bachisio Mele), era la persona alla guida dell’Alfa 145 su cui viaggiava la vittima.

Al contrario, è stato prosciolto da ogni accusa Cristian Demontis, l’autotrasportatore di Morgongiori che si trovava al volante del mezzo pesante contro cui l’auto condotta da Danza si scontrò ad elevata velocità.

