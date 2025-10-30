Meteo Sardegna, nuova allerta gialla: attesi temporali e piogge intense

La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse valido dalle 15 di giovedì 30 ottobre fino alle 18 di venerdì 31. L’Isola si prepara a una nuova fase di instabilità con un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali che coinvolgerà le aree del Sulcis Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Le previsioni indicano piogge sparse lungo il versante occidentale, con fenomeni localmente a carattere temporalesco e possibili cumulati significativi. Tra la serata di giovedì e le prime ore di venerdì non si escludono temporali isolati di forte intensità, con potenziali criticità su un territorio già messo alla prova nelle scorse settimane da precipitazioni intense.

A Cagliari, l’amministrazione comunale ha diffuso un avviso rivolto ai residenti di Pirri invitando a evitare la sosta in alcune vie maggiormente esposte al rischio allagamenti. In particolare, il divieto riguarda via Balilla (dal tratto compreso tra piazza Italia e via Dandolo) e le strade limitrofe, oltre a via Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Per ridurre il rischio di danni, i cittadini potranno lasciare le auto nel parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano.

