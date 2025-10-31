Cagliari, Luperto ora è un caso | Pisacane: “Mi aspettavo un inizio diverso”

Le parole di mister Pisacane dopo Cagliari-Sassuolo: "Luperto? Non ho ammirato il calciatore che ho ammirato in passato"

“Luperto lo aspettiamo, ci sarà utile. Fa parte delle cose che possono succedere a un allenatore, di scegliere qualcuno al posto di un altro. Non ne farei un dramma, ecco”. Così mister Fabio Pisacane nel post gara di Cagliari-Sassuolo 1-2 ha commentato la decisione di tenere fuori Sebastiano Luperto per la seconda partita di fila.

Spaccapartite. “Felici è un ragazzo che in questo momento spacca le partite. Ha giocato bene anche contro il Bologna dall’inizio, ma per strategia ho deciso di impiegarlo in corsa e ha portato il suo contributo perché ha fatto l’assist”.

Libecciate. “Ce le prendiamo, sapevamo che potessero arrivare, andiamo avanti. Il chiacchiericcio fa parte delle cose illogiche. Il rimontare una gara come a Verona lascia le chiacchiere fuori, anche la partita contro il Sassuolo è sinonimo di gruppo sano. Abbiamo una linea difensiva molto giovane, ai nastri di partenza avevamo due elementi cardine: uno è infortunato e uno lo stiamo aspettando”.

Ancora su Luperto. “Mi aspettavo un inizio diverso, non ho ammirato il calciatore che ho ammirato in passato. Ci sarà utile e lo aspettiamo. In queste prime partite non ha reso come potrebbe, resta importante, mi auguro di poterlo mettere in campo”.

