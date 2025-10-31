Portoscuso, fermato con mezzo chilo di marijuana: arrestato un 39enne

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso durante un controllo mentre era alla guida di un motociclo: ora è ai domiciliari

Una normale attività di controllo si è trasformata in un arresto per detenzione ai fini di spaccio. Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Portoscuso hanno fermato un 39enne disoccupato residente a Cagliari, già conosciuto dalle forze dell’ordine.

L’uomo era alla guida di un motociclo Honda quando è stato sottoposto a verifica, ma il suo comportamento agitato ha subito attirato l’attenzione dei militari, inducendoli ad approfondire gli accertamenti.

Nel corso della successiva perquisizione è stato trovato un involucro contenente circa mezzo chilogrammo di marijuana, materiale immediatamente sequestrato. Completate le procedure di rito, il 39enne è stato accompagnato nella sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari. Per lui l’udienza di convalida con rito direttissimo è stata fissata per la mattinata odierna, come disposto dall’Autorità giudiziaria.

