Incendio a Macchiareddu, le complesse operazioni dei Vigili del fuoco | Video

Lunghe e complesse le operazioni di bonifica dell'area all'interno dell'azienda di Macchiareddu in cui è andato a fuoco un grosso capannone nella notte

Dall’una di questa notte i Vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio divampato nella zona industriale di Macchiareddu. Il rogo, che ha coinvolto un capannone all’interno di un’azienda di riciclo metalli, si è rivelato particolarmente impegnativo per le squadre intervenute sul posto.

Le fiamme sono state domate in nottata, ma la bonifica dell’area è andata avanti per tutta la mattina. Nelle immagini a seguire il lavoro dei Vigili del fuoco nello stabilimento.

