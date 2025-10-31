Cagliari, incontro tra Comandante Legione Carabinieri e Comandante Forestale

Si è tenuto oggi un incontro ufficiale presso la Direzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) della Sardegna, dove il Comandante del CFVA, l’Ingegner Gianluca Cocco, ha ricevuto in visita il Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, il Generale di Brigata Francesco Rizzo.

Durante il vertice, i due alti ufficiali hanno discusso e scambiato vedute su questioni di interesse reciproco relative alla salvaguardia ambientale, alla sicurezza regionale e al coordinamento operativo tra l’Arma dei Carabinieri e il CFVA, data la loro presenza diffusa in tutto il territorio isolano.

La riunione ha posto in luce la necessità di una collaborazione sinergica tra le due Forze, indispensabile per proteggere le risorse naturali dell’Isola e per l’attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali, temi sempre più cruciali nell’attuale dibattito sulla sostenibilità.

Il Comandante Cocco ha espresso il suo apprezzamento per la visita e per il continuo impegno dei Carabinieri a favore della tutela ambientale e dell’ordine pubblico in Sardegna, sottolineando come tra le due istituzioni si sia consolidato un rapporto di cooperazione efficace e leale a livello regionale.

Il confronto si è concluso con l’accordo di entrambi i comandanti di proseguire nel lavoro congiunto, al fine di assicurare la salvaguardia e la promozione del patrimonio naturalistico sardo, rafforzando così i legami istituzionali a beneficio sia della comunità che dell’ambiente.

