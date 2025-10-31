Incidente sulla 131 Dcn verso Nuoro, auto sbatte e si ribalta: conducente ferita

La conducente, una ragazza 29enne, è stata trasportata al pronto soccorso di Olbia dove le sue condizioni non sono fortunatamente gravi

Momenti di tensione si sono verificati ieri sera, 30 ottobre, intorno alle 23:40 sulla Strada Statale 131 Dcn, precisamente al chilometro 142,800, lungo la carreggiata diretta a Nuoro.

Una giovane donna di 29 anni, alla guida di una Lancia Ypsilon, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita dalla sede stradale, ha impattato contro il guardrail laterale destro e si è infine capovolta, terminando la sua corsa sulla corsia di sorpasso.

Sono prontamente intervenuti il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica. La conducente, che non ha mai perso conoscenza, è stata trasferita al pronto soccorso di Olbia. Fortunatamente, le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni.

