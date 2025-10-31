Telti, paura lungo la Sp 38: auto urta contro la banchina e si ribalta di lato

Nelle prime ore di oggi, si è verificato un sinistro stradale sulla Strada Provinciale 38, all’interno del territorio comunale di Telti.

Una vettura, la cui dinamica è ancora da chiarire, ha deviato dalla carreggiata dopo aver urtato la banchina laterale, rovesciandosi su un fianco. È importante sottolineare che non sono stati coinvolti altri mezzi, limitando così il potenziale pericolo per gli altri conducenti.

Il luogo dell’incidente ha visto la pronta mobilitazione delle Forze dell’Ordine: i Carabinieri hanno eseguito i rilievi tecnici di rito e hanno gestito la circolazione veicolare sulla provinciale per assicurare la fluidità del traffico in sicurezza. Sono inoltre giunti sul posto il personale sanitario del 118, per fornire eventuale assistenza, e i Vigili del Fuoco, il cui compito è stato quello di mettere in sicurezza l’area, eliminando i pericoli e ripristinando le condizioni di stabilità della strada.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it