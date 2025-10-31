Morte Graziano Piana a Bancali, indagato agente di Polizia Peniteziaria

Si registra una svolta significativa nell’inchiesta sulla tragica fine di Graziano Piana, il detenuto 51enne originario di Sassari, assassinato la notte tra il 26 e il 27 luglio 2022 nel penitenziario di Bancali per mano del suo compagno di cella, Giuseppe Pisano. A oltre tre anni dall’episodio, la Procura di Sassari ha aperto un fascicolo nei confronti di un membro della Polizia Penitenziaria.
L’agente, che quella sera ricopriva il ruolo di assistente capo coordinatore con mansioni di sorveglianza generale, è ora accusato di omicidio colposo.
Il sostituto procuratore Paolo Piras ritiene che l’agente abbia commesso gravi negligenze nella gestione di Pisano, un trentenne di Austis affetto da severi disturbi psichiatrici. L’aggressore, quella notte, colpì Piana ripetutamente con uno sgabello e un bastone, causando il decesso del detenuto poche ore dopo in ospedale.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it