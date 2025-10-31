Curioso pedone per le vie di Assemini, fenicottero rosa attraversa la strada

Scena curiosa e insolita per alcuni passanti che circolavano, costretti a fermarsi per permettere al fenicottero di attraversare la strada

Una curiosa scena si è verificata nella notte ad Assemini, lungo le vie del paese mentre alcune auto circolavano per le strade.

In un incrocio è spuntato un simpatico fenicottero rosa che, mettendo anche in pericolo la propria vita, ha attraversato la strada tra l’incredulità dei passanti che si sono fermati a riprendere l’insolita situazione.

Da diverso tempo i fenicotteri rosa hanno scelto di nidificare nelle zone umide a ridosso di Cagliari e ultimamente si sono spinti anche a ridosso del centro abitato.

