Paura ad Alghero, auto si ribalta dopo lo scontro con altre auto parcheggiate

Un sinistro stradale si è verificato nella tarda serata di ieri ad Alghero, lungo la via Grazia Deledda.

Poco prima delle 22:00, un’autovettura, per ragioni ancora ignote, ha urtato violentemente diverse macchine che si trovavano in sosta, per poi capovolgersi sulla carreggiata.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale per i rilievi, i sanitari del 118 per prestare soccorso e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’area circostante.

