Quartu, “dolcetto o scherzetto?” ma vendeva cocaina: 45enne arrestato

Durante la notte di Ognissanti, un periodo caratterizzato da clima festivo e con numerosi giovani in strada per celebrare Halloween, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari ha potenziato la vigilanza sul territorio. Tali controlli straordinari miravano ad assicurare che la popolazione potesse trascorrere la serata in assoluta sicurezza.

Nel corso di queste operazioni, l’attenzione dei militari della Stazione di Quartu Sant’Elena è stata captata da un movimento anomalo in prossimità di una cancellata in un’area residenziale. Avvicinatisi, i Carabinieri hanno subito capito che la scena non era legata al tradizionale scambio di “dolcetto o scherzetto” di Halloween: un individuo stava infatti cedendo piccole dosi attraverso il cancello della sua abitazione, ricevendo denaro in cambio.

Il soggetto in questione, un disoccupato 45enne del posto, già noto agli archivi delle Forze di Polizia, è stato immediatamente fermato e sottoposto a perquisizioni sia personale che domiciliare. Tali verifiche hanno portato al sequestro di un totale di 8,43 grammi di cocaina, già suddivisa in 21 dosi pronte per lo smercio, oltre a 90 euro in contanti, ritenuti guadagno dell’attività illecita.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, e la sostanza stupefacente sarà inviata ai reparti specializzati per l’analisi della purezza. Dopo aver ricostruito l’intera vicenda, l’uomo è stato condotto in caserma per le formalità e, successivamente, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo di fronte all’Autorità Giudiziaria per la convalida.

