Cagliari, lite in piazza Matteotti: uomo aggredito con calci e pugni da 3 individui

Nella trascorsa notte di Ognissanti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno condotto un vasto e complesso servizio straordinario di sorveglianza urbana. Lo scopo primario era salvaguardare l’ordine pubblico e prevenire condotte illecite spesso legate all’eccessivo consumo di alcol e di stupefacenti.

I militari della Compagnia di Cagliari hanno dispiegato pattuglie rinforzate che hanno identificato decine di persone e ispezionato numerosi veicoli. Le operazioni si sono concentrate specialmente nelle aree nevralgiche della vita notturna, dove in più circostanze la presenza dei Carabinieri è stata necessaria per sedare momenti di alterco e ricondurre alla calma situazioni di tensione scaturite dall’abuso di bevande alcoliche.

Tra gli eventi di maggiore rilievo, si segnala un grave fatto avvenuto a notte fonda, quando i Carabinieri della Stazione di Stampace sono intervenuti in Piazza Matteotti in seguito alla segnalazione di una violenta rissa. Giunti rapidamente, gli operanti hanno constatato che un uomo di origine nordafricana era stato brutalmente aggredito da tre individui, che, dopo averlo colpito con calci e pugni, si sono dati alla fuga. I responsabili sono attualmente in fase di identificazione. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasferita all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova tuttora ricoverata; fortunatamente, non versa in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini approfondite per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e risalire all’identità dei colpevoli. A tale scopo, i Carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti e stanno visionando e analizzando i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate nell’area, ritenute potenzialmente utili all’inchiesta.

